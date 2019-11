Fastlegar mindre fornøgde med psykiatritilbodet

innenriks

Ikkje sidan 2006 har fastlegane vore like misnøgde med DPS-tilbodet, viser undersøkinga. Tilbakegangen har vore særleg stor frå 2014 til 2018.

Betre psykisk helsehjelp har stått høgt på Erna Solbergs (H) politiske agenda sidan ho vart statsminister i 2013. Men undersøkinga kan altså tyde på at utviklinga går motsett veg.

– Negativ utvikling

– Det har skjedd ei negativ utvikling på nasjonalt nivå når det gjeld samhandling mellom fastlegane og dei distriktspsykiatriske sentera. Utviklinga er òg negativ når det gjeld tilgangen til spesialiserte tenester for personar med psykiske lidingar, seier seniorforskar Ingeborg Strømseng Sjetne ved Folkehelseinstituttet.

Det er likevel lokale forskjellar. Helse Midt-Noreg får best skotsmål av fastlegane, viser undersøkinga, som er gjennomført for femte gong. I alt har drygt 2.500 fastlegar deltatt.

Medan det vart målt ein liten framgang på i alt sju indikatorar – bemanning, epikriser, rettleiing, akuttsituasjonar, kompetanse, tilvisingar og ventetid – frå 2006 til 2014, har tilbodet vorte dårlegare dei siste fire åra, meiner fastlegane.

– Oppgitte

– Mange er oppgitte over at spesialistane på sentera kan vere svært vanskelege å få tak i for å få faglege råd, og at tilgangen til lokale avtalespesialistar heller ikkje er særleg god, seier Sjetne.

Det er særleg rettleiing, medrekna samarbeidsmøte og støtte, som får dårleg score, med 31 av 100 moglege poeng, mot 37 poeng i 2014.

Fastlegane er berre litt over middels fornøgde med dei distriktspsykiatriske sentra sin kompetanse, som scorar 55 poeng. I 2014 var scoren 58 poeng.

