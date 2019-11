Frode Berg møter EOS-utvalet

innenriks

I møtet med Etterretningstenestas kontrollorgan (EOS) blir likevel det viktigaste for Berg å fortelje sin versjonen av det som skjedde før han vart arrestert av FSB i Moskva i 2017.

– Det blir å fortelje om opplevinga eg har hatt, og slik eg har oppfatta det, sa Berg.

Han sa vidare at han dei siste dagane har gått litt rundt i Oslo, og at det ikkje er lenge til han er klar til å reise heim til Kirkenes.

Utvalsleiar Svein Grønnern i EOS-utvalet stadfesta sist helg overfor NRK at utvalet i fleire månader har jobba med Frode Bergs sak.

Men ifølgje Berg var det han sjølv og advokaten Brynjulf Risnes som tok initiativ til møtet tysdag. Risnes deltar òg i møtet, noko som er vanleg prosedyre.

Det er ikkje klart kor lenge møtet med utvalet vil vare. Bergs advokat har tidlegare sagt at dei har sett av tysdag til møtet, men at det òg kan hende at det blir nytt møte onsdag.

(©NPK)