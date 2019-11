Kongeparet heidra eldsjeler med teselskap på Slottet

innenriks

Dette er fjerde gong kongeparet inviterer eldre eldsjeler på den britiske tradisjonen. På denne måten ønsker kongeparet å heidre den frivillige innsatsen som blir gjord av aktive eldre over heile landet.

Årets gjester engasjerer seg innan både idrett, kultur, lokalhistorie, politikk, sosialt arbeid og undervisning.

– Dei er av stor verdi for lokalsamfunna deira og ein inspirasjon for andre, sa kong Harald under opningstalen før måltidet tysdag ettermiddag.

Teselskapet vart arrangert same dag som dronning Maud ville fylt 150 år, og det var nettopp den britiske bestemora til kongen som tok med seg tradisjonen til Slottet i 1905.

Tedrikking i England går heilt tilbake til 1662, men «Afternoon Tea» vart først utbreidd frå midten av 1800-talet. Ritualet utvikla seg då til å bli eit eige måltid med brød med smør, kjeks og kaker.

