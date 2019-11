LO med kraftig åtvaring mot fritt skuleval

innenriks

Regjeringa sende i august to alternative forslag på høyring. LO går imot begge forslaga i høyringssvaret sitt, opplyser dei til NTB.

Regjeringas første alternativ går ut på at fylka skal kunne velje mellom fritt skuleval i heile fylket, eller dele inn fylket i fleire inntaksregionar som gir reelt fritt skuleval. Det andre alternativet er at fritt skuleval i heile fylket skal vere normalordninga.

LO fryktar ei utvikling i retning av A-, B- og C-skular, som dei meiner vil forsterke dei sosiale forskjellane i utdanningssystemet og auke karakterpresset i grunnskulen.

– Det er verd å minne om at det er fritt skuleval berre for dei med gode nok karakterar, seier LO-leiar Hans Christian Gabrielsen til NTB.

– Ikkje særleg fritt for fylka

Han meiner det er oppsiktsvekkjande at Høgre vil tvinge på alle fylkeskommunane i landet ei oppskrift som det er brei semje om at har svakheiter i hovudstaden, og som eit utval no greier ut kva ein skal gjere med.

I høyringssvaret sitt stiller òg LO seg undrande til at regjeringsforslaget kjem samtidig som regionreforma trer i kraft – ei reform som har til hensikt å styrke lokalt sjølvstyre.

– Meir makt skulle ut til samanslåtte fylke. Men no vil regjeringa plutseleg tvinge fylka til å velje den opptaksmodellen høgresida synast er best. For fylka blir i så fall ikkje skulevalet særleg fritt, seier Gabrielsen.

Fryktar kutt på yrkesfag

Arbeidstakarorganisasjonen er òg bekymra for at politikken til regjeringa kan føre til at skuletilbodet blir dårlegare i Distrikts-Noreg, og at yrkesfaga blir utsette for kutt for å møte nedgang i elevgrunnlaget.

– Skal vi styrke yrkesfaga, slik regjeringa seier ho vil, må tilbodet bli dimensjonert etter fleire omsyn. Særleg er det viktig å ta omsyn til behov i arbeidsmarknaden og reelle moglegheiter for læreplassar. Slike vurderingar bør regionane sjølv ta, seier Gabrielsen.

