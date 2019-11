Oljeselskap bidrog med 147 milliardar i skatt

innenriks

Oljeselskapa på norsk sokkel betalte til saman 147 milliardar kroner i skatt i 2018, opp 53 milliardar kroner frå året før.

Det viser ei oversikt frå Skatteetaten. I alt 23 selskap betalte petroleumsskatt i fjor.

Auken kjem av i hovudsak høgare pris på olje og gass, opplyser Skatteetaten i ei pressemelding.

– Dei 23 selskapa som betaler petroleumsskatt, står for 63 prosent av den totale selskapsskatten i Noreg. 332.000 selskap bidrar med dei resterande 37 prosentane, seier skattedirektør Hans Christian Holte.

«Totalt frikopla frå verkelegheita»

Skattetala gir MDG eit forklaringsproblem, meiner Framstegspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland.

– Desse tala illustrerer kvifor parti som MDG er totalt frikopla frå verkelegheita når dei prøver å underspele den rolla norsk olje og gass har for velferdssamfunnet vårt, seier Halleland.

Han meiner det er eit paradoks når fleire parti vil inntektene frå oljenæringa til livs, samtidig som dei baserer seg på dei same inntektene i dei alternative statsbudsjetta sine.

– Korleis skal desse inntektene blir erstatta viss Noregs viktigaste næring samtidig skal avviklast?

Lener seg på oljefondet

Une Bastholm, som er stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for MDG, tar kritikken med knusande ro.

– Halleland lurer på korleis vi skal erstatte 147 milliardar kroner i skatteinntekter frå oljeselskapa. Svaret på det er at det treng vi ikkje. Desse pengane går rett inn i oljefondet, poengterer ho.

Investeringane i oljefondet gir så god avkasting at fondet vil halde fram med å vekse sjølv om skatteinntektene frå oljebransjen blir kutta, held Bastholm fast på.

Ho legg til at MDG ikkje ønsker å legge ned olje- og gassverksemda over natta.

– Vi ønsker oss ein planlagt og langsiktig utfasing av norsk oljeverksemd.

Negativ skatt

Oljeselskap betaler ordinær selskapsskatt på 23 prosent pluss ein særskatt på 55 prosent på inntekta frå sokkelverksemd. Den totale skattesatsen ligg dermed på 78 prosent.

Men det er slett ikkje alle som bidrar til statskassa. Nokre oljeselskap tappar ho i staden. I alt 25 selskap stod nemleg med null i inntekt og negativ skatt i fjor.

– Dette er spesielt for oljeselskapa, forklarer skattedirektør Hans Christian Holte.

– Eit negativt beløp betyr at selskapa får utbetalt pengar frå staten. Bakgrunnen for dette er to særeigne refusjonsordningar for oljeselskap, seier han.

Leiterefusjon

Gjennom leiterefusjonsordninga refunderer staten skatteverdien av leitekostnader for selskap som går i minus. I 2018 vart det utbetalt 3,4 milliardar kroner til 21 selskap gjennom denne ordninga, opp 100 millionar kroner frå 2017.

Den andre særeigne refusjonsordninga gjeld opphøyr av petroleumsverksemd. I 2018 fekk fire selskap utbetalte til saman 418 millionar kroner gjennom denne ordninga.

Det var selskapet Wellesley Petroleum som fekk mest tilbake frå staten i 2018. Selskapet står oppført i skattelistene med null i inntekt og ein negativ skatt på 997 millionar kroner.

SV-kritikk

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er kritisk til ordningane.

– Sponsinga av oljeindustrien må ta slutt. Fellesskapet kan ikkje lenger ta rekninga for leiteverksemda til dei mindre oljeselskapa, seier han.

