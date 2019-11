Riksrevisjonen: Integreringstiltak får ikkje fleire innvandrarar i arbeid

innenriks

Trass i innføringa av ei rekke nye verkemiddel og tiltak for innvandrarar og asylsøkarar, har ikkje regjeringa lykkast i å få fleire i arbeid, viser rapporten som vart offentleggjort tysdag.

– Dei enkelte tiltaka fungerer for dårleg kvar for seg, og dei ansvarlege styresmaktene samarbeider for lite, heiter det i rapporten.

Det bekymrar riksrevisor Per-Kristian Foss.

– At delar av innvandrarbefolkninga står utanfor arbeidslivet over tid, er uheldig for dei det gjeld og kostar mykje for fellesskapet. Jobb er ein viktig inngang til det norske samfunnet og ein føresetnad for økonomisk sjølvstende, seier han.

Det er òg alvorleg at mange innvandrarar som har rett til å delta i Navs kvalifiseringsprogram, ikkje får tilbodet, meiner Riksrevisjonen. I fjor hadde i alt 12.000 denne retten, men berre 5.200 deltok, ifølgje rapporten.

Konsekvensen er at mange ikkje kan forsørgje seg sjølv og er avhengige av offentleg støtte.

Introduksjonsprogrammet i kommunane er det viktigaste integreringstiltaket til styresmaktene, og i fjor deltok over 27.000 personar i programmet. Målet er at 70 prosent av deltakarane skal vere i jobb eller utdanning etter eitt år, men dette målet vart ikkje nådd i nokon av åra 2010 til 2018, viser rapporten.

