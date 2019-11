Riksrevisjonen: Mangel på sjukehuspersonell kan få alvorlege konsekvensar

innenriks

– Mangel på bemanning kan få alvorlege konsekvensar for tenestetilbodet til innbyggjarane. Det er avgjerande at helseføretaka skaper ein heiltidskultur og sørgjer for å behalde tilsette, sa riksrevisor Per-Kristian Foss Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringar i helseføretaka vart lagt fram tysdag.

I rapporten går det fram at helseføretaka har store problem med både å behalde og rekruttere nøkkelpersonell som sjukepleiarar, jordmødrer og spesialsjukepleiarar. Mellom anna har 40 prosent av dei kliniske einingane prøvd å rekruttere nye medarbeidarar dei siste tre månadene – utan hell.

I tillegg er kvar er sjette spesialsjukepleiar og jordmor over 60 år og må erstattast om få år.

Manglar oversikt og planar

Samtidig har mange av helseføretaka verken oversikt over bemanningsbehovet eller planar for korleis utfordringane skal møtast framover.

– Dette er kritikkverdige manglar, seier Foss, som peikar på at ei aldrande befolkning vil auke presset på sjukehusa framover.

Dei siste åra har det dessutan vorte utdanna færre jordmødrer og spesialsjukepleiarar enn det som er målsetjinga, noko som kan føre til at det ikkje blir utdanna nok personell til å dekke det framtidige behovet.

I rapporten får helseføretaka òg kritikk for ikkje å sikre nok praksisplassar og utdanningsstillingar, noko som er ein føresetnad for å sikre kritisk kompetanse på sikt.

– Varsla krise

Rapporten viser òg at to av tre sjukepleiarar og jordmødrer jobbar deltid, medan mange ønsker å jobbe meir. Helseføretaka er for dårlege på å skape ein heiltidskultur som gjer det lettare å både behalde tilsette og rekruttere nye, meiner Riksrevisjonen.

Det er på høg tid at problemet blir tatt opp, meiner SV-nestleiar Kirsti Bergstø.

– Underbemanning er ei varsla krise i helsevesenet. Det skal ikkje vere umogleg å stå i full jobb, og det er på tide at dette står øvst på agendaen til både helseføretaka og folkevalde. Vi må få fleire heile og faste stillingar, seier ho til NTB.

Riksrevisjonen peikar på si side på at mange sjukehus ikkje jobbar systematisk med kompetanseutvikling.

– Men der dette blir gjort, er utviklinga positiv. Dette er noko andre sjukehus kan lære av, seier Foss.

Ulikt tilbod

I rapporten kjem det òg fram at det er til dels store forskjellar mellom helseføretaka når det gjeld behandlingstilbodet til befolkninga. Like helsetilstandar blir vurderte ulikt, slår Riksrevisjonen fast.

Helseføretaka har ikkje jobba systematisk nok med å redusere uønskt variasjon, som har auka sidan 2015, meiner Foss.

– Det som forundrar meg, er at ikkje helseføretaka har gripe fatt i forskjellane mellom dei. Vi hadde ei forventning om at forskjellane ville minske, men dette har utvikla seg i motsett retning. Her blir det synda ein heil del, seier han.

Dette bør vere ein vekkjar for helseminister Bent Høie (H), meiner Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

– Han må gi tydelegare signal til sjukehusa. Vi skal ha ei likeverdig helseteneste i heile landet. Bustadadressa di skal ikkje bestemme om du får eit godt eller dårleg tilbod, seier ho til NTB.

