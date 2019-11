Riksrevisjonen kritiserer helseføretaka for dårleg personalpolitikk

innenriks

Helseføretaka har store utfordringar med å rekruttere og behalde sjukepleiarar, jordmødrer og spesialsjukepleiarar, slår Riksrevisjonen fast i ein ny rapport tysdag.

I rapporten får helseføretaka kritikk for å vere for dårlege på å skape ein heiltidskultur som gjer det lettare å både behalde tilsette og rekruttere nye. To av tre sjukepleiarar og jordmødrer jobbar deltid, medan mange ønsker ein høgare stillingsprosent.

– Mangel på bemanning kan få alvorlege konsekvensar for tenestetilbodet til innbyggarane. Det er avgjerande at helseføretaka skaper ein heiltidskultur og sørger for å behalde tilsette, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Rapporten viser òg at mange helseføretak verken har planar eller oversikter som systematisk kartlegg behovet for spesialsjukepleiarar og jordmødrer for dei neste tre til fem åra. Rapporten peikar òg på at kvar sjette spesialsjukepleiar og jordmor er over 60 år og kjem til å måtte erstattast om få år.

Samtidig har det vorte utdanna færre jordmødrer og spesialsjukepleiarar enn det som er målet dei siste åra.

– Dette kan bety at det ikkje blir utdanna nok personell til å dekke det framtidige behovet, heiter det i rapporten.

Helseføretaka får òg kritikk for ikkje å sikre nok praksisplassar og opprette nok utdanningsstillingar, noko som er ein føresetnad for å sikre kritisk kompetanse for drifta på sikt.

