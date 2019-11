SV vil ha merking av mat frå okkuperte område

innenriks

Partiet fremma forslag om dette i Stortinget tysdag. SV viser til at EU-domstolen 12. november i år slo fast at matvarer produsert i israelske busetjingar i okkuperte område på Vestbreidda, inkludert Aust-Jerusalem og Golanhøgdene, tydeleg må merkast.

Merkinga er meint å skilje mellom lovleg produserte og eksporterte varer frå palestinske aktørar og ulovleg produserte varer frå israelske aktørar på okkupert område, heiter det i SV-forslaget.

– Målet med dette er at forbrukarane skal ha rett til å vite kor vara har opphavet sitt frå, for å kunne ta eit informert val om dei ønsker å kjøpe varer produsert av israelarar på okkupert område, skriv SVs stortingsrepresentant Petter Eide.

Han vil at regjeringa innfører ei ordning for merking som er i tråd med dommen frå EU-domstolen og klargjer ansvar for merking av varer før dei når norske forbrukarar.

(©NPK)