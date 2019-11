SV vil sjå på Nav-oppsplitting

innenriks

Bergstø skal dermed leie arbeidet med å utarbeide programmet partiet går til val på i 2021. Ho knyter den nyleg avslørte trygdeskandalen til ein større diskusjon om korleis velferdssystemet i Noreg er organisert.

– Utfordringa er å sørge for at velferda er nær folk. Det vil òg kunne verke inn på korleis ein organiserer Nav, seier Bergstø til NTB.

– Det er noko vi skal og må diskutere i programarbeidet, legg ho til.

Bergstø varslar at ein situasjon der «dei økonomiske forskjellane aukar, velferd og arbeidsliv er under angrep og klimakrisen ikkje blir tatt på alvor» er bakteppet for programarbeidet.

– Vi har eit stort arbeid på gang allereie som vil vere viktig i programarbeidet, knytt til grøn ny deal. Spørsmålet er korleis vi skal få ned utsleppa på ein rettferdig måte som sikrar arbeidsplassar og industri, men også omfordeling i Noreg, seier SV-toppen.

Programkomiteen skal legge fram eit heilskapleg forslag til nytt partiprogram hausten 2020. Programmet skal vedtakast på SVs landsmøte våren 2021.

