Topptung høyring om trygdeskandalen

– Det viktigaste overordna spørsmålet er kvifor alarmen ikkje gjekk tidlegare. Særleg no som vi har fått opplysningar, treng vi forklaringar, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Tysdag samlast Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å bestemme nøyaktig når høyringa skal gjennomførast. Han spør seg om ikkje alarmen kunne eller burde gått allereie rett før eller rett etter jul i fjor.

– Det hadde betydd at minst sju personar ikkje hadde vorte straffedømt. Det er eit djupt alvorleg spørsmål som vi igjen ikkje har fått svar frå Hauglie på, seier Øvstegård.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har sidan saka sprakk 28. oktober måtta svare på ei rekke spørsmål frå komiteen. No må ho òg forklare seg i ei open høyring i Stortinget.

– Konfrontere

Øvstegård vil foreslå nye spørsmål til Hauglie på møtet på tysdag, men meiner uavhengig av den prosessen som no går føre seg, at det er behov for ei høyring.

– Vi treng å konfrontere Hauglie i ei open høyring, der alle ser at spørsmål enten ikkje blir svart på, og at ho må ta konsekvensen av det, eller at ho blir nøydd til å svare òg på sentrale spørsmål, seier SV-politikaren.

Han seier brevkorrespondansen mellom Stortinget og departementet så langt ikkje har gitt svar på viktige spørsmål.

Hauglie har vore arbeids- og sosialminister sidan 2015. Det betyr at også forgjengaren hennar Robert Eriksson (Frp), som hadde posisjonen frå 2013 til 2015, kan rekne med å bli kalla inn til høyringa i Stortinget.

Tilbake til 2012

Samtidig går trygdeskandalen førebels tilbake til 2012, noko som også trekker den raudgrøne regjeringa inn i saka.

– Det er òg naturleg at Hanne Bjurstrøm (Ap) kjem inn for å seie noko om kva som skjedde i 2011/2012, då ein innførte denne forordninga, seier Øvstegård.

Samtidig var Anniken Huitfeldt (Ap) arbeidsminister i åra 2012–2013.

Øvstegård varslar at også justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil bli kalla inn. Det kan òg nokon av forgjengarane hans bli. Skandalen rammar påtalemakta, i og med at minst 85 personar kan vere uriktig dømt for trygdesvindel.

Frå Nav-systemet vil Nav-sjef Sigrun Vågeng, som har hatt jobben sidan 2015, og forgjengaren hennar Joakim Lystad bli kalla inn. Lystad sat i stillinga frå 2010 til 2015.

Mistillit

I tillegg til undersøkingane til kontrollkomiteen har regjeringa utnemnt eit eksternt granskingsutval, som skal legge fram rapporten sin innan 1. juni.

Trass i prosessane som no er i gang, fremma partiet Raudt allereie måndag mistillitsforslag mot Hauglie. Ingen andre parti har hittil støtta forslaget.

Hauglie sjølv ville måndag ikkje kommentere forslaget, medan statsministeren sa til VG at ho framleis har tillit til statsråden sin.

Ifølgje Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre koker saka ned til når statsråden vart klar over at Nav var på feil kurs, og kva ho gjorde med den kunnskapen.

– Vi har sagt at det reiser seg tillitsspørsmål om når statsråden visste, og kva ho gjorde med kva ho visste. Men det er eit så alvorleg spørsmål at vi skylder alle dei som har lide urett, men også statsråden, at vi lyttar i riktig rekkefølgje, sa han måndag.

