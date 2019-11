Urovekkande isbremålingar: Alle krympar

innenriks

– Mange norske brear hadde ein vekstperiode på 1990-talet, men etter år 2000 har alle brear minka, seier glasiolog Hallgeir Elvehøy i NVE.

I snitt har norske isbrear trekt seg 197 meter tilbake dei siste ti åra.

Det er Gråfjellsbreen ved Folgefonna som smeltar raskast. Breen trekte seg 82 meter tilbake frå 2018 til 2019 og har krympa 584 meter på ti år.

Nigardsbreen i Jostedalen har trekt seg 81 meter tilbake det siste året. Det kan gjere det meir risikabelt å ferdast rundt breen, som er eit ynda turistmål.

– Der det er store forandringar, blir det utrygt. Der det er trygt å gå tidleg på året, kan det mot slutten av året vere rasutsett, seier Elvehøy til NRK.

Dei siste ti åra har Nigardsbreen trekt seg 504 meter tilbake.

Isbreane i Noreg har same utvikling som brear i resten av verda, påpeikar Elvehøy.

Årsaka til at breane trekker seg tilbake, er negativ massebalanse, det vil seie at det er meir snø og is som smeltar vekk om sommaren enn det er snø som legg seg på breen om vinteren.

