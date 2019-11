Ap kritiserer CO2-avgifta til regjeringa

innenriks

Meir klimakutt, fleire i arbeid og mindre forskjellar var hovudbodskapen til Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik i den årlege finansdebatten på Stortinget onsdag.

Men først gjekk ho til angrep på den varsla auken av CO2-avgifta på 5 prosent. Auken gjeld alle sektorar som i dag har CO2-avgift, også oljesektoren. Dei auka inntektene skal brukast til å senke andre skattar.

Tajik meiner auka CO2-avgifter vil bety auka utgifter i millionklassen for mange bedrifter. Ho etterlyser ei fritaksordning for delar av industrien.

– Utsleppa må ned, og vi må auke CO2-avgifta – men utan at folk må vere redde for å miste jobben, sa Tajik. Ho meiner at auka CO2-utgifter vil tvinge bedrifter til å kutte i arbeidsstokken samtidig som dei stiller dårlegare i den globale konkurransen med bedrifter som har høgare klimautslepp.

– Vi må ha industrien med på laget. Det er dei som har arbeidsfolka og løysingane for framtida. I mange bedrifter har dei kompetanse til å gjere Noreg meir klimavennleg, samtidig som dei kan få opp eksportinntektene til landet. Då må vi legge til rette for det, seier Tajik.

Også Ap vil auke CO2-avgifta, men halde oppe fritaket for elektrolyse og metallurgiske prosessar.

– Dette vil sikre industriar og bedrifter moglegheita til reell endring, seier Ap-nestleiaren.

