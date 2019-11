Arbeidet med å heve den havarerte trålaren i Tromsø har starta

innenriks

Kranbåten Gulliver skal berge trålaren som brann ved kai i Tromsø 25. september i år. Kystverket har pålagt reiarlaget som eig trålaren, å fjerne vraket innan nyttår.

Ein talsmann for reiarlaget har tidlegare uttalt til Nordlys at fristen for å fjerne vraket er realistisk og at dei vil halde seg til han.

Kystverket har i eit brev til reiarlaget Murmansk Trawl Fleet skrive at det er betydeleg potensial for akutt forureining og at faren aukar jo lenger skipet blir liggande.

Trålaren stod i brann frå 25. til 26. oktober. På grunn av eksplosjonsfare og kraftig røyk, førte brannen til mange stengde vegar, stengde skular og andre problem i Tromsø før trålaren sokk og brannen sløkte.

(©NPK)