Marknaden har mindre tru på ei ny renteheving

innenriks

For to veker sidan tilsa marknadsprisinga at Noregs Bank ville heve styringsrenta med 8 basispunkt til 1,58 prosent innan utgangen av 2020. Dette er ikkje langt unna kva Noregs Bank sjølv har varsla i rentebanen sin, der det er 40 prosent sannsyn for ei heving neste år.

No trur marknaden på ei styringsrente på 1,54 prosent om eitt år. Omrekna til Noregs Bank-sannsyn, tilseier det berre 16 prosent sannsyn for ei renteheving, ifølgje Finansavisen.

– Vi ser samtidige skift i renteforventningane i fleire land, seier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Dessutan kan norske renteforventningar vere senka på grunn av relativt svake norske nøkkeltal.

– Norske tal har ikkje gitt særleg støtte til noka forventning om renteheving. Unntaket er den svake krona, men òg der har det vore endring, ved at tendensen til vedvarande kronesvekking er dempa dei siste par vekene, seier Aamdal.

(©NPK)