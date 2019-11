Minst 800 millionar kroner i kompensasjon til pelsdyrnæringa

innenriks

Regjeringa hausta mykje kritikk for det første forslaget sitt til erstatning for bøndene som blir ramma av pelsdyrforbodet. Onsdag la Landbruksdepartementet fram den endelege forskrifta.

Ordninga blir anslått å koste mellom 800 og 850 millionar kroner, men det er ikkje sett noka øvre ramme.

– Eg har lytta til innspela i høyringsrunden og gjort fleire betringar i kompensasjonsordninga. Det betyr at fleire oppdrettarar kjem vesentleg betre ut. I arbeidet med den endelege forskrifta har eg hatt god dialog, og eit nært samarbeid, med regjeringspartia på Stortinget som har komme med viktige innspel, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i ei pressemelding.

Uro på Stortinget

Representantar for regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet trua nyleg med å stemme for eit Senterparti-forslag om «full kompensasjon» dersom ikkje regjeringa sikra pelsdyrbøndene betre ordningar enn det som først vart foreslått.

Før forskrifta vart fastsett, har det vore dialog med regjeringspartia på Stortinget for å sikre ryggdekning for ordninga, etter det NTB erfarer.

I utgangspunktet er kompensasjonsordninga ei forskrift som ikkje treng godkjenning frå Stortinget. Men då Stortinget vedtok pelsdyrforbodet, kravde dei folkevalde å bli haldne orienterte om korleis kompensasjonsordninga ville slå ut.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringa innan 1. februar 2025 var Venstres store siger i Jeløya-plattforma og vart vedtatt av Stortinget i juni i år.

Meir til minkoppdrettarar

Blant innspela i høyringsrunden var at dei som driv med mink ville få for lite. Ifølgje forskrifta departementet no har lagt fram, kan minkoppdrettarar få utbetalt ein standardsats på 2.150 kroner per tispe, eller kompensasjon for bokført verdi og dessutan 420 kroner per avlstispe og full dekning for opprydding. For enkelte produsentar vil dette auke kompensasjonen med fleire millionar kroner, ifølgje departementet. For rev blir kompensasjonen på 840 kroner per avlstispe, i tillegg til bokført verdi og opprydding.

Regjeringa vil òg gi oppdrettarar som er mellom 62 og 67 år ei betre ordning enn det som opphavleg var foreslått. Det blir dessutan opna for at eigarar av pelsdyranlegg som var i bruk 15. januar 2018 får dekt utgifter til opprydding sjølv om det ikkje var dei som dreiv pelsdyroppdrettet.

Dei som har oppgradert anlegga mellom januar 2017 og 2018, vil få ei særskild vurdering.

I tillegg til dei ulike kompensasjonsordningane, set regjeringa av 100 millionar kroner til omstilling for pelsdyrbøndene.

– Sjølv om vi no har gjort fleire endringar som forbetrar kompensasjonsordninga, vil vi når forskrifta har byrja å verke, overvake om ordninga gir urimelege utslag i enkelttilfelle slik Stortinget har bedt om, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.