NHO meiner næringslivet har ufortent dårleg klimarykte

Ei ny undersøking som Ipsos har utført for NHO, viser at berre 46 prosent i Noreg meiner norske bedrifter tar klima- og miljøomsyn på alvor.

Almlid seier NHO og næringslivet må ta sjølvkritikk for å ha underkommunisert bidraget til næringslivet i det grøne skiftet.

– Vi har rett og slett eit kommunikasjonsproblem om klima og miljø. Vi har ikkje klart å få godt nok fram at klima faktisk står øvst på dagsordenen i store delar av næringslivet, at klima har vorte viktig forretning for veldig mange bedrifter og at kapitalen i aukande grad søkjer til klimaløysingane, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Ber om taktskifte

NHO er særleg opptatt av å få bodskapen fram til dei unge. Ulike undersøkingar dei siste åra viser at klima no toppar lista over kva folk flest, og særleg dei unge, er mest bekymra for.

Onsdag inviterer organisasjonen unge frå ulike delar av samfunnslivet til ein berekraftskonferanse i Oslo for å diskutere korleis næringslivet kan bidra til å gjennomføre det grøne skiftet.

– Vi må få dei unge til å sjå at bedriftene og næringslivet er løysinga på klimautfordringane, seier Almlid.

Han seier NHO er opptatt av å få fleire unge menneske til å velje teknologivegen og få ei tru på at dei kan jobbe for klimaløysingar i næringslivet.

Almlid etterlyser òg eit politisk taktskifte i kampen mot klimaendringane.

– Vi treng at det snart blir tatt store politiske avgjerder, som å få på plass investeringar til karbonfangst og -lagring og til eit CO2-fond for næringstransporten. Det må òg komme klimakrav i offentlege anbod, og dei offentlege støtte- og tilskotsordningane må vridast til fordel for auka støtte til klimateknologi, seier Almlid.

– Må utfordre oljenæringa

Talsperson Hulda Holtvedt i Grøn Ungdom seier NHO har rett i at delar av næringslivet ligg langt føre politikarane i å satse på klimaløysingar.

– Men NHO representerer òg næringar som står for enorme utslepp, som oljebransjen og flynæringa. Sånn sett er NHO den fremste representanten for det norske klimaparadokset. Viss NHO meiner alvor med å gå føre i det grøne skiftet, bør dei byrje å utfordre oljenæringa, seier Holtvedt.

– Har NHO eit truverdsproblem når de snakkar om klimainnsatsen til næringslivet samtidig som de representerer desse bransjane?

– Eg kan skjønne at nokon kan sjå det på den måten, men det eg ser, er at det er selskap frå desse bransjane som er lengst framme når det gjeld utvikling av klimavennlege løysingar. Det gjeld til dømes utviklinga i olje- og gassbransjen av havvind og utviklinga i flybransjen av elfly, seier Almlid.

– Så må vi vere flinkare til å fortelje dei unge at ein ikkje løyser utfordringane ved å legge ned verksemder og næringar, men at det er verksemdene sjølv som skal finne dei løysingane vi treng, seier NHO-sjefen.

