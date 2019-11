Nav-skandalen kunne ha vorte oppdaga i januar

innenriks

Kvinna fekk tilbake pengane etter at Trygderetten hadde slått fast at Navs tolking av regelverket var feil, og at kvinna var i sin fulle rett til å vere i Spania medan ho fekk arbeidsavklaringspengar, skriv Klassekampen.

I slutten av april 2016 slo Nav fast at den 56 år gamle kvinna frå Stavanger fire gonger i perioden 2010 til 2013 hadde opptredd «grovt uaktsamt» ved å reise til utlandet utan å søkje om førehandsgodkjenning.

Ifølgje Klassekampen vart Arbeids- og sosialdepartementet gjort oppmerksam på saka til 56-åringen. Det var i samband med at Nav vurderte å ta ut søksmål etter Trygderettens rettsavgjerd i saka.

Sjølv om Nav innrømte feilen og betalte tilbake pengane til kvinna, heldt Nav fram å politianmelde brukarar som hadde tatt med seg AAP, sjukepengar eller pleiepenger til utlandet. Den siste meldinga vart levert i april, tre månader etter at Nav vedtok å betale tilbake pengane.

«På generelt grunnlag kan vi si at alle ankesaker der brukere får medhold av Trygderetten innretter Nav seg etter dette og tilbakebetaler stønad i h.h.t. til Trygderettens avgjørelser. Dette er vanlig praksis dersom staten ikke tar ut søksmål for lagmannsrett for å prøve Trygderettens avgjørelse i høyere rettsinstans. Det er satt i gang en intern gjennomgang i Nav, og det skal settes i gang en ekstern granskning som vil gi oss en mer detaljert oversikt» , skriv ein seniorrådgivar i kommunikasjonsavdelinga i Nav til Klassekampen.

- Den konkrete enkeltsaka vart ikkje drøfta i dialogen mellom direktoratet og departementet. Formålet var å avklare prinsipielt korleis kortvarige opphald skal praktiserast, skriv statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet til avisa, som til liks med Nav viser til granskinga som er sett i gang.

(©NPK)