Norges Pelsdyralslag åtvarar mot ny erstatningsordning

innenriks

– Dette gir først og fremst inntrykk av å vere eit veldig hastverksarbeid frå departementet, for å prøve å stilne stormen på Stortinget. Systemet dei foreslår er uoversiktleg, dårleg tilpassa og lite gjennomsiktig. Det vil slå frykteleg skeivt og mangelfullt ut. Tapa vil framleis bli katastrofale. Derfor lanserer dei dette i ei pressemelding på kvelden, utan så mykje som eit varsel til oss eller bøndene våre, seier styreleiar i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

Regjeringa hausta mykje kritikk for det første forslaget sitt til erstatning for bøndene som blir ramma av pelsdyrforbodet. Onsdag la Landbruksdepartementet fram den endelege forskrifta. Ordninga blir anslått å koste mellom 800 og 850 millionar kroner, men det er ikkje sett noka øvre ramme.

Trane Skadsem seier at summane ikkje går opp, og at kompensasjonen ikkje eingong er eit plaster på såret for «dei familiane som taper alt».

– Nokon får reduserte tapane sine frå 7 til 6 millionar kroner, eller frå 5 til 4,5 millionar kroner. Dei mistar framleis alt. Det er ikkje det Stortinget har kravd av regjeringa. Forslaget vil ikkje halde bøndene skadeslause, det vil på ingen måte erstatte i nærleiken av dei faktiske verdiane dei taper, og det vil ikkje hindre mange i å sitje igjen med botnlaus gjeld. Å kaste rundt på tal endrar ikkje det, seier Trane Skadsem.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringa innan 1. februar 2025 var Venstres store siger i Jeløya-plattforma og vart vedtatt av Stortinget i juni i år.

(©NPK)