Politiet fryktar E39 kan kollapse etter stor vasslekkasje i Bergen – varslar trafikkaos

Ei rekke nødetatar vart sende til Sandviken i Bergen tysdag kveld då bebuarar i området melde at det fossa vatn ut av muren som går nedanfor E39.

I frykt for at massar kan rase ut, har 58 personar frå ti bustader i området vorte evakuerte.

– Vi kjenner ikkje til korleis grunnforholda i vegen er, og når vi ikkje veit det, så kan vi heller ikkje sjå bort frå at det kan rase ut på eit tidspunkt, seier innsatsleiar i politiet Casper Kaland.

Til NRK seier Kaland at dei fryktar at heile E39 kan kollapse ved bomstasjonen i Sandviken. Det er skadar på muren nedanfor europavegen. Vegen er stengd i sørgåande retning.

– Dersom E39 rasar ut, vil det føre til enorme problem i trafikken i Bergen, seier han til kanalen.

Mykje vatn

Då nødetatane kom staden i 23-tida, var det mykje vatn i vegbanen og rundt fleire hus. På det tidspunktet strøymde det framleis mykje vatn ut av muren.

Om lag to timar etter at nødetatane vart varsla, vart den skadde vassleidningen lokalisert og vasstilførselen stengt av. I 3-tida natt til onsdag rann det framleis vatn ut av muren, men det var då i ferd med å stoppe.

– Vi er redd for at massar vil rase ut. Det er snakk om eit vassleidningsbrot, mest sannsynleg i gangvegen på E39. Det er anslagsvis 700.000–750.000 liter vatn som har leke ut, seier innsatsleiar Kaland til Bergensavisen.

Ifølgje politiet er det ikkje observert skadar på bygningar eller køyretøy, men det er mogleg skadane vil bli synlege når dagslyset kjem.

Geolog skal undersøkje

– På bakgrunn av vasslekkasjen er det vedtatt at E39 sørgåande retning blir stengd inntil geolog har fått undersøkt om det er skadar på vegen, seier Kaland.

Av same årsak får heller ikkje bebuarane flytte tilbake. Det er ukjent når dei får vende heim igjen. 40 av dei evakuerte, var innlosjerte på hotell natt til onsdag.

Dei geologiske undersøkingane av muren og vegen vil bli gjort i dagslys.

Innsatsleiar Casper Kaland opplyser til Bergensavisen at brannvesenet høyrde kraftige rumlelydar og kjente at bakken rista medan dei evakuerte personar.

Området som er ramma, er sperra av. Nødetatane har ikkje gått inn i området som følgje av dei moglege konsekvensane for vasslekkasjen.

– Vi fryktar at det er rasfare, at både muren og eit hus kan stå i fare for å rase ut, seier utrykkingsleiar Åge Lie i brannvesenet til Bergens Tidende.

Som følgje vasslekkasje har om lag 240 adresser mista vatnet. Nær 2.000 personar har fått varsel om at dei må koke vatnet.

Ifølgje NRK blir området undersøkt med drone for å få oversikt over skadane.

– La bilen stå

E39 retning sør mot Bergen er stengt mellom bomstasjon i Sandviken og avkøyring frå E39 mot Bergen sentrum. Han kjem til å bli stengt i lang tid.

Det er ingen omkøyringsmoglegheiter der vegen er stengd. Dette vil få store konsekvensar for trafikken på morgonen og dagtid, varslar politiet.

– Vi ber folk som kjem nordfrå, om å unngå å reise inn til sentrum fordi vegen er sperra. Det er ein trafikkert veg i utgangspunktet, og på omkøyringsvegen er det dårleg kapasitet. Sperringa av vegen kan få uante konsekvensar i morgonrushet, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

Folk som skal køyre i dette området blir bedne om å berekne god tid.

Det er omkøyring via Arna og Hardangervegen. Sidan det er dårleg kapasitet på omkøyringsvegen, vil òg bussane få utfordringar med å komme seg fram.

– Det kjem til å bli kaos uansett, men vi må prøve å avgrense skadane, seier Halleraker om oppfordringa om å la bilen stå.

