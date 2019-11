Smakstilsette vitamintilskot kan sleppe sukkeravgift

innenriks

Sivilombodsmannens konklusjon er at kosttilskota ikkje kan sjåast på som «anna godteri», og er dermed ikkje objekt for sjokolade- og sukkeravgift.

Ombodsmannen meiner at Skattedirektoratet har tatt feil utgangspunkt når vurderinga går på om produkta svarer til pastillar eller drops dersom dei hovudsakleg hadde bestått av sukker.

– Det må gjerast ei meir heilskapleg vurdering av produkta der også den naturlege bruksmåten til varene må leggast vekt på, heiter det i ei fråsegn frå Sivilombodsmannen.

Skattedirektoratet blir bedt om å behandle avgiftsfastsetjinga på nytt i lys av fråsegna frå ombodsmannen.

Bakgrunnen for saka er at eit selskap som importerer og marknadsfører helseprodukt innan kategoriar som omega-3, vitamin- og mineraltilskot, vektreduksjon og sportsernæring, fekk eit vedtak om avgiftsendring og tilleggsavgift etter ein kontroll.

Skattekontoret meinte at selskapet hadde betalt for lite avgift på sjokolade- og sukkervarer – noko selskapet var usamd i. Vedtaket vart dermed klaga inn, og hovudvekta av klaga gjaldt fastsetjinga av sjokolade- og sukkeravgift for ulike produkt innan smakstilsette vitamintilskot.

