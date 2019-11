Økokrim etterforskar DNB i samband med islandsk kvitvaskings- og korrupsjonssak

innenriks

Det islandske konsernet blir skulda for kvitvasking og korrupsjon i Namibia. DNB var eitt av banksambanda til selskapet. Det er sett fram påstandar om at Samherji har kanalisert store beløp til namibiske tenestemenn gjennom bankkontoar i DNB.

DNB tar saka på alvor og ønsker å komme til botn i ho, forsikrar informasjonsdirektør Even Westerveld i ein e-post til NTB. Han understrekar at sjølv om saka kan avdekke «forbedringspunkter i bankens arbeid», så er det ikkje DNB, men Samherji, som er skulda for korrupsjon eller kvitvasking.

– Vi har hatt god dialog med Økokrim heile vegen og at dei no opnar etterforsking betyr at vi har moglegheit til å dele alt vi veit i Samherji-saka med dei, inkludert fortrulege kundeopplysningar. Dette har vi vore forhindra frå hittil på grunn av teieplikta, seier Westerveld.

640 millionar kroner

Tysdag 12. november vart det kjent at Samherji, som er Islands største fiskeriselskap, skal ha brukt kontoar i DNB til å sluse minst 640 millionar kroner til eit skalselskap på skatteparadiset Marshalløyane.

Noko av overføringane skal ha vorte brukt til å bestikke tenestemenn i Namibia, ifølgje nettavisa Stundin, som har samarbeidd med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saka. Dei har fått dokument som viser mutingar og kvitvasking av pengar gjennom skatteparadis og Kypros frå WikiLeaks.

Samherji skal ha brukt DNB til å overføre inntekter frå fiske i Afrika, ifølgje dokumenta. Selskapet fiskar mellom anna hestemakrell utanfor Namibia, og delar av inntektene skal ha vorte brukt til å bestikke namibiske tenestemenn for å sikre seg kvotar, ifølgje dei islandske media.

Stengde kontoar etter åtvaring

Samherjis direktør gjekk av eit par dagar etter at nyheita vart kjent tidlegare denne månaden. Den tidlegare justisministeren og den tidlegare sjefen for det statlege fiskeriselskapet i Namibia vart arresterte onsdag denne veka, mistenkte for korrupsjon.

DNB stengde Samherjis kontoar i 2018 etter ei åtvaring frå den amerikanske banken Bank of New York Mellon. Kva banken gjorde etter dette, og om den påståtte kvitvaskinga er blant dei 1.500 sakene som banken årleg rapporterer om til politiet, er førebels eit usvart spørsmål.

– Målet med etterforskinga er å finne ut kva som har skjedd, og om det er utført straffbare handlingar. Det er naturleg at vi samarbeider med styresmaktene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i ein tidleg fase og kjem ikkje til å gi meir informasjon om etterforskinga no, seier fungerande Økokrim-sjef Hedvig Moe i ei fråsegn.

Møte mellom DNB og departement

Både Nærings- og Finansdepartementet meiner saka er alvorleg. Statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet uttalte førre veke til NTB at arbeidet mot kvitvasking er eit sentralt tema for staten, som eig 34 prosent av DNB.

– Det har vore tema på fleire møte mellom departementet og DNB. DNB gir uttrykk for å ha sett inn store ressursar i arbeidet, sa Thue.

Informasjonsdirektør Westerveld i DNB seier at det ikkje er unaturleg å diskutere slike tema på desse møta.

– Kampen mot økonomisk kriminalitet står høgt på agendaen i DNB. Arbeidet mot kvitvasking av utbytte frå kriminell aktivitet er derfor eit heilt naturleg tema i dei faste møta med eigarane våre, sa Westerveld til NTB førre veke.