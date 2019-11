2,7 millionar til Newton-rom og realfag i tolvte time

innenriks

1,4 millionar kroner går til den ideelle organisasjonen First Scandinavias arbeid med å etablere såkalla Newton-rom i norske kommunar. Føremålet med romma er å inspirere og rekruttere barn og ungdom til realfaga.

Utdanningskomiteen gir frå seg innstillinga si torsdag.

– I og med at Newton-konseptet har vakse og er så etterspurt i Noreg, spesielt etter at vi fekk nye læreplanar, kjem dette til å gi to nye tilsetjingar i staben, seier ein svært fornøgd Per-Arild Konradsen frå First Scandinavia til NTB.

Det er i dag etablert 40 Newton-rom i norske kommunar. Alle er ulike og bygd opp rundt ulike tema som sjømat, olje og luftfart.

– Ungdom lærer gjennom leik. Vi er veldig opptatt av realfagssatsing og har innført konseptet med realfagskommunar. Newton passar som hand i hanske i denne satsinga, seier leiaren i utdanningskomiteen Roy Steffensen (Frp).

Samtidig aukar utdanningskomiteen satsinga på talentsenter i realfag med 1,3 millionar i 2020. Ordninga for elevar med stort læringspotensial ved kunnskapssentera i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har vorte prøvd ut sidan 2016 og er foreslått gjort om til ei varig ordning frå neste år.

Dei 2,7 millionane blir henta frå reduserte løyvingar til direktorat og departement.

