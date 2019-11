Bondelaget meiner erstatningsordninga til regjeringa sviktar pelsdyrnæringa

innenriks

– Med denne forskrifta blir uretten for pelsdyrprodusentane ståande. Det auka erstatningsbeløpet per mink betyr framleis ikkje full erstatning for dei som mistar livsgrunnlaget sitt, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i ei fråsegn til NTB.

– Det er ikkje til å forstå at når ein vel å gjere endringar, så sviktar regjeringa delar av næringa, nemleg reveprodusentane, som ikkje er inkludert i dei auka satsane, seier Bartnes.

Regjeringa hausta mykje kritikk for det første forslaget sitt til erstatning for bøndene som blir ramma av pelsdyrforbodet. Onsdag la Landbruksdepartementet fram den endelege forskrifta. Ordninga blir anslått å koste mellom 800 og 850 millionar kroner, men det er ikkje sett nokon øvre ramme.

Bartnes meiner forskrifta ikkje er i tråd med lovnaden om å unngå urimeleg behandling slik stortingsfleirtalet gav i juni.

Bartnes meiner òg regjeringa framleis legg til grunn at pelsdyroppdrettarar ikkje har krav på full erstatning etter ekspropriasjonsrettslege reglar, noko Norges Bondelag meiner er den einaste rettferdige erstatninga for bønder som er fråtatt livsgrunnlaget sitt.

– Særleg vil tapa kunne bli store for bønder med nedskrivne anlegg av høg verdi, seier han.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringa innan 1. februar 2025 var Venstres store siger i Granavolden-plattforma og vart vedtatt av Stortinget i juni i år.

