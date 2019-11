Drapssikta mann i Bergen blir lauslaten frå varetekt

innenriks

Gulating lagmannsrett meiner det ikkje er skilleg grunn til å mistenke den sikta 27-åringen for drap, skriv Bergens Tidende.

– Eg oppfattar dette som er riktig avgjerd. Klienten min ser fram til å komme heim til familien sin. Det har vore ei stor belasting for han å sitje så lenge i varetekt med så alvorlege skuldingar retta mot seg, seier forsvarar Einar Råen.

43 år gamle Ronny Nygård vart funnen død 1. juni på ein parkeringsplass i Åsane i Bergen, eit par hundre meter sør for bussterminalen. Dødsårsaka er framleis uklar. Politiet trudde det kunne vere ei ulykke, men 27-åringen, som først hadde status som vitne i saka, vart etter kvart sikta og arrestert 21. august.

Lagmannsretten finn det ikkje sannsynleg at Nygård vart drepen, og viser til tre obduksjonsrapportar.

«Lagmannsretten kan ikke se at det i noen av rapportene fremkommer opplysninger som gir konkrete holdepunkter for at avdøde har vært utsatt for vold som kan være dødsårsaken. Tvert imot er det konkludert med at døden mest sannsynlig skyldes ulykke», heiter det.

Avgjerda kan ikkje ankast.

(©NPK)