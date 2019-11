Eitt felt på E39 i Bergen er open for trafikk

innenriks

Vegtrafikksentralen opplyser til NTB at det er ein god del trafikk på staden tidleg torsdag morgon. Tidleg torsdag morgon sa Vegvesenet at begge felt skulle opnast klokka 6.30, men rundt klokka 06.00 kom ein kontrabeskjed. Det er berre eitt felt som opnar.

Årsaka til at berre det eine feltet opnar, er at asfalten treng lenger tid til å herde enn føresett.

Det har vorte jobba på spreng i natt for at vegen skal kunne opnast for å unngå ein ny dag med trafikkaos. E39 i Sandviken i Bergen har vore stengd som følgje av ein stor vassleidningslekkasje tysdag kveld.

– Vassrøyret er lappa, massar er fylte inn og det er lagt ny asfalt. Vegen skulle eigentleg opnast tidlegare, men det har vorte utsett fordi asfalten må kjølast ned først, seier trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy til NTB.

(©NPK)