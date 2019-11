Færre har stor tillit til domstolane

innenriks

Delen som har svært stor tiltru til domstolane, har falle til 27 prosent, mot 37 prosent i fjor, viser årets tiltruundersøking.

Samtidig gir opp 56 prosent at dei har ganske stor tiltru til domstolane.

Den generelle tiltrua til domstolane er derfor likevel ganske høg. Samla oppgir heile 83 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til domstolane, mot 86 prosent i fjor.

Lågare tillit i Nord-Noreg

Vidare svarer 17 prosent at dei har lite tiltru, medan 2 prosent seier at dei har ingen tillit til domstolane.

Den eldste delen av befolkninga har lågare tiltru enn resten av befolkninga. Blant aldersgruppa over 60 år har 17 prosent stor tiltru til domstolane, mot 30 prosent i dei andre aldersgruppene.

Samtidig har innbyggarane i Nord-Noreg markant lågare tiltru enn befolkninga i andre landsdelar. Her oppgir 19 prosent at dei har svært stor tiltru til domstolane, mot 36 prosent blant innbyggarane i Oslo.

Stolar på politiet

Undersøkinga viser vidare at politiet har høgare tiltru enn domstolane for første gong sidan 2012. Heile 86 prosent seier no at dei har stor eller ganske stor tiltru til politiet. 27 prosent oppgir at dei har svært stor tillit til politiet, som er det same som for domstolane.

Vidare har 65 prosent svært eller ganske stor tiltru til regjeringa, medan 76 prosent har svært eller ganske stor tillit til Stortinget.

Det er vidare innbyggarane med høgast utdanning og inntekt som har størst tiltru til alle samfunnsinstitusjonane.

