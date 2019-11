Gjenopptakingskommisjonen vurderer Baneheia-saka for sjette gong

innenriks

– Vi held fram drøftinga den 11. og 12. desember. Vi veit ikkje når det kjem ei avgjerd, seier leiar av Gjenopptakingskommisjonen, Siv Hallgren, til NTB.

Til NRK seier ho at dei starta drøftingane allereie torsdag, før dei så altså vil halde fram 11. og 12. desember.

– Det er ei omfattande sak og det er mykje kommisjonen skal drøfte, seier ho.

Forvaringsdømte Viggo Kristiansen hevdar han er uskuldig i valdtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. For at han skal få saka behandla i rettsapparatet på nytt, må kommisjonen vurdere om det finst nye bevis eller omstende i saka.

Kristiansens forsvarar, Arve Sjødin, ønsker å få vurdert det dei meiner er nye bevis, mellom anna eit DNA-materiale som stammar frå meddømte Jan Helge Andersen.

– Dersom kommisjonen følgjer norsk lov, er det ingen tvil om at saka skal gjenopnast. Bakgrunnen er at dei må sjå kva lagretten hadde gjort dersom dei hadde fått opplyst at DNA-materialet som er funne, ikkje kan knytast til Viggo, seier han.

Sjødin meiner òg at mobilsporet òg viser at Kristiansen ikkje var i Baneheia på det tidspunktet drapa skjedde.

Det finst ingen tekniske bevis mot Kristiansen, men vitnemålet frå Andersen førte til at dei begge vart dømde for valdtekt og dobbeltdrap. Kristiansen vart dømt til forvaring i 21 år, medan den tidlegare kameraten hans vart dømd til 19 år, og er no lauslaten.

Første gong Kristiansen prøvde å få saka behandla på nytt var i 2010. Sidan har Gjenopptakingskommisjonen avvist ønsket om å få behandla saka på nytt ytterlegare fire gonger.

