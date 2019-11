Norsvin vil nedkjempe villsvin i Noreg

innenriks

– Norsvin meiner at den manglande handlekraft som Miljødirektoratet og Mattilsynet viser i handlingsplanen, må takast opp på politisk nivå, heiter det i ei pressemelding frå Norsvin.

Hovudmålet i planen er minst mogleg villsvin i Noreg, spreidd ut over eit minst mogleg område. Norsvin meiner likevel at planen minner meir om ein forvaltningsplan for villsvin.

Eitt av dei viktigaste tiltaka for å hindre Afrikansk svinepest å komme til Noreg er å fjerne villsvina. Handlingsplanen svarer ikkje til forventningane om å førebygge sjukdommen, meiner Norsvin.

– Alle snakkar om at «prevention is better than cure». Norsvin meiner at styresmaktene ikkje tar ansvaret sitt for å hindre introduksjon av ein alvorleg smittsam sjukdom som kan få alvorlege konsekvensar for dyrehelse og norsk svineproduksjon, skriv Norsvin.

Den norske veterinærforeininga har òg tatt til orde for å avlive villsvin. Motargumenta mot dette er at det vil vere umogleg, fordi omfanget av villsvin er for stort. Norsvin meiner at det er mogleg, viss viljen er til stades.

