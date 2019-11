Pelsdyropprøret på Stortinget ikkje over

innenriks

– Viss dette er det endelege frå regjeringa, og det no ikkje er mogleg å flytte på noko meir, ser ikkje eg noka anna løysing enn å stemme på representantforslaget frå Sp eller ta saka tilbake til Stortinget på annan måte, seier stortingspolitikaren til NTB.

I forslaget frå Sp ber Stortinget regjeringa «sikre full erstatning til de som er rammet av forbudet mot hold av pelsdyr».

Onsdag la Landbruksdepartementet fram forskrifta si om kompensasjon til pelsdyrbønder som no må avvikle verksemda.

Men Tonning Riise seier han føler seg utsett for eit narrespel frå departementet og meiner stortingspolitikarane onsdag fekk ein sminka versjon av ordninga.

– Vi fekk onsdag presentert ei ordning som tilsynelatande svarte på mykje av kritikken og langt på veg skulle vere ei full erstatning for verdiane pelsdyrbøndene mistar. Men det gjekk ikkje ein time eingong før reaksjonane frå bøndene byrja å komme. Det er heilt openbert at dette ikkje slår bra ut, seier han.

– Taper millionar

Også Morten Ørsal Johansen (Frp), som var saksordførar for pelsdyravviklinga i næringskomiteen, har vore sterkt kritisk til forslaga til erstatning. Han svarer slik på direkte spørsmål om han er nøgd med det siste forslaget:

– Eg er verken nøgd eller noko anna. Må bruke litt tid på å gå inn i detaljar, skriv han i ein SMS.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) frå pelsdyrfylket Rogaland seier han er overraska over at rev tilsynelatande blir kompensert dårlegare enn mink.

– Eg antar at det er ein glipp. Viss ikkje er eg spent på grunngivinga, seier Steffensen til NTB.

– Denne nye ordninga gjeld berre mink, ikkje rev. Det er eit ganske vesentleg poeng, seier Tonning Riise.

Han har fått førespurnader frå fortvila bønder som hevdar dei risikerer å tape alt frå 3,5 til 18 millionar kroner på å avvikle.

800–850 millionar

Erstatningsordninga frå departementet har inga øvre ramme, men blir antatt å koste 800–850 millionar kroner.

Viss resten av opposisjonen er samd med Sp i kravet om full erstatning, held det at nokre få representantar frå regjeringspartia stemmer saman med dei raudgrøne for å sikre fleirtal.

Ifølgje forskrifta kan minkoppdrettarar få utbetalt ein standardsats på 2.150 kroner per tispe, eller kompensasjon for bokført verdi og dessutan 420 kroner per avlstispe og full dekning for opprydding. For rev blir kompensasjonen på 840 kroner per avlstispe, i tillegg til bokført verdi og opprydding.

Regjeringa vil gi oppdrettarar som er mellom 62 og 67 år ei betre ordning enn det som opphavleg var foreslått.

Dei som har oppgradert anlegga mellom januar 2017 og 2018, vil få ei særskild vurdering. Regjeringa set òg av 100 millionar til omstilling for pelsdyrbøndene.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringa innan 1. februar 2025 var Venstres store siger i regjeringsforhandlingane både i fjor og i år. Forbodet vart vedtatt i juni.

(©NPK)