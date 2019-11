Politiet ber om fengselsstraff for tidlegare biskop Gunnar Stålsett

innenriks

Bakgrunnen for siktinga er at han sidan han pensjonerte seg i 2005, har hatt ein tilsett utan arbeidsløyve.

Stålsett stod sjølv fram og fortalde om det over 14 år lange tilsetjingsforholdet i eit intervju med Vårt Land i august i år.

Han forklarte at han ikkje frykta politiet for sin eigen del, men at han var redd for at asylsøkaren skulle bli arrestert og tvangsreturnert dersom han hadde fortalt om forholdet tidlegare.

Politiet varsla overfor avisa at dei ville etterforske saka, og torsdag stadfestar politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2 at etterforskinga er ferdigstilt.

Saka er send til Oslo tingrett for fastsetjing av tid for rettssaka. Fordi Stålsett har erkjent straffskuld, er saka planlagd å gå som ei tilståingssak.

– Vi ber om ei kortare fengselsstraff utan vilkår, sett i høve til den lange perioden han har nytta ulovleg arbeidskraft, seier Meeg-Bentzen.