Stavanger strammar inn digitaliseringa for skulebarn

Torsdag legg dei raudgrøne i Stavanger fram det første budsjettet sitt etter at dei kom til makta i valet i haust. I budsjettet tar dei grep for å gi barna ein digital pause, skriv Klassekampen.

I budsjettet går det fram at elevane i første til fjerde trinn ikkje lenger skal få private PC-ar. Desse blir erstatta med klassesett som kan hentast fram når læraren meiner det er behov. Tiltaket sparer kommunen for tolv millionar kroner over fire år.

Det skal òg innførast felles retningslinjer for ein mobilfri skule i heile grunnskulen, altså første til tiande trinn.

Gruppeleiar for Raudt i Stavanger Mímir Kristjánsson seier til avisa at han er bekymra for kombinasjonen av privat PC, nettbrett, smarttelefon og andre digitale verktøy barna blir utsette for i kvardagen, gir dei minste ein overdose av digitalisering.

– Det er lite forsking som gir klare svar på om det er bra å utsetjast for så mykje skjerm så tidleg. Men det er heilt sikkert at ungane ikkje har vondt av litt skjermfri, seier Kristjánsson.

