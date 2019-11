Venstre-utval vil ha tilbake arveskatt

innenriks

– Det er betre å skatte arv og formue enn inntekt og verdiskaping. I Noreg skattlegg vi i dag arv og formue mindre enn mange andre land. Dette blir eit steg mot å auke skattane litt meir for dei som har mest, seier Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark.

Han har leidd arbeidsgruppa som har sett på Venstres bustad- og finanspolitikk. Ho skal levere forslaga sine til partiet innan 1. desember.

Hansmark viser til at eit berekraftig velferdssamfunn mest truleg krev kutt i offentlege utgifter og auka skattar. Då blir spørsmålet kva skattar som er mest rettferdige, og kva skattar som eventuelt kan aukast.

– Vi seier ikkje at vi vil auke skattenivået generelt, men innretninga på systemet i dag er ille, meiner han.

Regjeringa fjerna, med Venstres støtte, arveavgifta i 2014.

Vidtrekkande

Ei lang rekke vidtrekkande forslag frå Hansmarks arbeidsgruppe skal no på høyring i partiet. Desse forslaga kan dermed bli Venstre-politikk fram mot valet i 2021:

* Ja til å igjen innføre ei form for arveavgift for å sørge for at rikdom ikkje går i arv.

* Ja til formuesskatt. Utvalet har førebels ikkje landa på kva modell som vil vere best.

* Ja til eit nytt nivå i trinnskatten, slik at folk med over 2 millionar kroner i inntekt betaler meir.

* Hansmark ønsker i tillegg å få utvalet med på å foreslå ein ny bustadskatt.

– Eg ønsker at vi går for å fjerne eigedomsskatten og innføre ein nasjonal bustadskatt. Det vil vere meir sosialt rettferdig enn systemet i dag og bidra til at vi skattlegg dei med størst formue hardast, seier han.

Når det gjeld arveavgifta, ønsker ikkje utvalet å innføre ho slik ho var, men gjere ho meir rettferdig. Hansmark ser for seg eit høgt botnfrådrag og eit system som ikkje gjer det vanskeleg å overføre ei familiebedrift mellom generasjonar.

På kollisjonskurs

Forslaga gjer at Venstre kjem på kollisjonskurs med regjeringspartnarane Høgre og Framstegspartiet.

Frp ønsker å avvikle formuesskatten, og Høgre har programfesta at partiet «på lengre sikt» ønsker å fjerne han. Staten hankar inn omkring 15 milliardar kroner i året på formuesskatten.

– Eg har inga tru på at vi skal legge oss tett opp til Frp og Høgre i skattepolitikken. Vi kjempar for små og mellomstore bedrifter og for å ta vare på den vesle mannen, ikkje folk med milliardar i formue, seier Hansmark.

Han skryter av at regjeringa, som Venstre har vore ein del av sidan januar i fjor, har senka inntektsskatten og selskapsskatten.

– Men nokre grep har vore feil. Ein har senka formuesskatten og fjerne arveavgifta.

Venstres programkomité skal første gong diskutere forslaget frå arbeidsgruppene på eit møte 6. desember. Førsteutkastet til nytt partiprogram skal sendast ut 1. september neste år.

