Bensin- og dieselsalet stuper – staten taper ein halv milliard i år

Staten har i år fått inn langt mindre i bensin- og dieselavgifter enn berekna etter at bensin- og dieselsalet har stupt det siste året. Det kjem fram i nysalderinga av 2019-budsjettet som vart behandla i statsråd fredag og som NTB har fått tilgang til.

Finansdepartementet justerer no ned anslaget for avgiftene for 2019. Fleire bilrelaterte avgifter blir langt lågare enn anslått: Vegbruksavgifta for diesel blir justert ned med om lag ein halv milliard kroner, og anslaget for CO2-avgifta blir redusert med 100 millionar kroner.

– Dette kjem av både fleire elbilar, fleire hybridbilar og at bilane blir meir drivstoffgjerrige, seier finansminister Siv Jensen (Frp) i ein kommentar til NTB.

– Det er eit bevis på at politikken med lågare avgifter for både elbilar, ladbare hybridar og bilar med lågare utslepp verkar. No er sju av ti nye bilar lav- og nullutsleppsbilar. Utsleppa for nye personbilar var på nivå med EU då vi kom til makta i 2013. No er vi 40 prosent under EU, seier finansministeren.

– Dette viser at det er mogleg å drive god klimapolitikk med gulrot framfor pisk. Lågare bilavgifter gjer òg at fleire har råd til å kjøpe ein trafikksikker, drivstoffgjerrig og moderne familiebil. Kostnad per køyrde kilometer har gått ned med 10 prosent, avgift på eige og bruk per køyretøy er i snitt om lag 3.000 kroner lågare, seier Jensen.

