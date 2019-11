Finansministeren har framleis tillit til skattedirektøren

innenriks

På direkte spørsmål frå NTB om ho har tillit til skattedirektøren, svarer finansminister Siv Jensen (Frp) i ei utsegn:

– Ja, det har eg. Skatteetaten tar dette på høgaste alvor og tar ansvar. Eg opplever at skattedirektøren har eit inderleg ønske om å rydde opp i dette så raskt som mogleg. Det er eg glad for.

I Skatteetatens gjennomgang av sakene om feiltolkinga til Nav av EØS-reglane er det oppdaga at omkring 17.500 personar som sidan 2016 har betalt tilbake ei yting til Nav, ikkje har fått ei korrekt skatteutrekning. Det opplyser etaten på heimesidene sine fredag.

Undersøkingar så langt viser at beløpet på sakene er i storleiksorden 500 kroner til 5.000 kroner per person i skatt, men Skatteetaten veit òg at det er beløp som er betydeleg høgare.

