Ingen referat frå Hauglies krisemøte med Nav

Det kjem fram i eit svarbrev frå Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det har vore gjennomført fleire møte om trygdeforordningsartikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet vende seg første gong til departementet om mogleg feil praktisering. Det er ikkje utarbeidd referat frå desse møta, skriv Hauglie.

Komiteen bad i spørsmålet sitt om innsyn i «alle relevante referater og lignede dokumenter» om saka i departementet.

Svara tyder på at møta fann stad etter at direktoratet 30. august i år varsla Hauglie om at «det var stor risiko for at det var flere som har fått til dels store tilbakebetalingskrav og uriktige straffedommer mot seg,» skriv Bergens Tidende.

Ikkje roa

Ifølgje avisa har Hauglie opplyst Stortinget om at det sidan 30. august er gjennomført åtte møte mellom Nav og departementet; tre i september og fem i oktober.

Hauglies svar, som vart oversendt seint torsdag kveld, roar ikkje SVs Freddy André Øvstegård i kontrollkomiteen.

– Det er djupt urovekkande at ein ikkje har ført referat frå møte om den største rettstryggingsskandalen i nyare norsk historie. Det er ein ekstremt lite tillitvekkande måte å behandle saka på, seier han til NTB fredag.

– Den andre moglegheita er at dei har ført andre former for nedteikningar som ikkje blir kalla referat. Men vi har bede om både referat og liknande dokumentasjon. Og viss dei har skrive ned noko, kvifor vil dei ikkje dele det? seier han.

Uklart om opphald

Av svarbrevet kjem fram det at Nav og departementet gjennom 2019 har gått mange rundar for å avklare korleis den no mykje omtalte artikkel 21 i trygdeforordninga i EØS skulle forståast.

– Det var først 30. august og 2. september 2019 at departementet vart gjort kjent med at saka kunne vere langt meir alvorleg ved at Nav hadde feil praksis òg på «midlertidige utenlandsopphold utover de rent kortvarige,» skriv Hauglie.

Ho går deretter skarpt i rette med Nav for å ha gitt motstridande opplysningar til departementet:

– Direktoratet skreiv då i e-postar til departementet at det er stor risiko for at det er fleire som har fått til dels store tilbakebetalingskrav og straffedommar på gale grunnlag mot seg. Dette stod i motstrid til opplysningar departementet fekk frå direktoratet i brev av 24. januar 2019, heiter det.

Nye spørsmål

Allereie tysdag kjem kontrollkomiteen til å sende nye spørsmål til regjeringa, ikkje berre til Hauglie, men også til statsminister Erna Solberg (H). Torsdag vart det klart at Ap og SV ønsker å kalle Solberg inn til den opne høyringa i saka 9. januar.

Det har allereie vore ein omfattande korrespondanse mellom kontrollkomiteen og departementet i saka. Det store spørsmålet komiteen stiller seg, er kvifor det tok så lang tid før alarmen gjekk.

Først 28. oktober i år vart saka offentleg kjent. Minst 85 personar kan vere dømde på gale grunnlag for trygdesvindel på grunn Noregs feiltolking av EØS-regelverket, og minst 2.400 trygdemottakarar har fått krav om tilbakebetaling dei ikkje skulle fått.

