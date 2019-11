Julekalendrar blir mindre populært

innenriks

– Dette kan tyde på at praksisen med å gi julekalender har svekt seg dei siste åra, seier Anita Borch, som står bak undersøkinga frå Forbruksforskingsinstituttet SIFO.

Forskaren peikar på at sjølv om jula er ei tid for tradisjonar og familiehygge, er det òg høgtid for handling.

– Jula har alltid vore litt todelt. På den eine sida dei gode verdiane med familie og nærleik, på den andre sida kommersialisme og kjøpefest. Det har alltid vore ein kritikk eller ei redsle for at det kommersielle skal overskygge den eigentlege bodskapen i jula, seier ho.

Borch seier at ho derfor ikkje er overraska over nedgangen.

Det er fleire kvinner som gir julekalendrar enn menn, og det er vanlegast i aldersgruppene 19–26 år og 37–50 år. Dei fleste gir julekalender til sine næraste eller seg sjølv. Det var flest menn som gav julekalender til partnaren sin i fjor.

Tala viser at det er fleire kvinner enn menn som gir bruksgjenstandar og praktiske ting i gåvekalenderen, som til dømes tannbørste, refleksar og klede. Menn gir oftare lodd.

Borch trur det kjem av at kvinner har vorte meir sosialisert inn i gåvegivarrolla, og kan vere betre orientert om kva dei andre i hushaldet treng. Forskaren trur likevel denne forskjellen vil jamnast ut når dei yngre mennene kjem på banen.

