Logg deg på kroppens «internett»

innenriks

Teknologien kan koplast til kroppen ved hjelp av einingar som måler blodtrykk, oksygeninnhald i blodet, aktivitet, puls, hjarterytme – til og med snorking.

Denne veka presenterte forskingsdirektør Bjørn Taale Sandberg og konserndirektør Sigve Brekke i Telenor i alt 20 teknologitrendar som selskapet meiner vil prege 2020.

– Mange av trendane vi har peika på for det neste året, viser at nyskaping skyt raskare fart enn nokosinne. Samtidig peikar andre trendar på at vi opplever ei felles teknologisk openberring, ei slags digital erkjenning, seier Sandberg.

Neste år vil vi få dei første appane som ikkje berre overvaker helsa vår, men som også grip inn. Eit døme på dette er insulinpumper.

Ei gruppe pasientar og helseaktivistar kalla «We are Not Waiting» har sprengt grenser på dette området i lang tid. Dei har bidratt til at vi i 2020 vil sjå dei første systema som gjer det kommersielt mogleg å automatisere både avlesing av blodsukker og injeksjon av insulin hos diabetespasientar.

5G-effektar

2019 var år null for kommersielle 5G-tenester. Neste år blir teknologien lansert breitt i dei fleste industriland.

5G er neste generasjon mobilnett. Generasjonsomgrepet blir brukt for å beskrive utviklinga i mobilkommunikasjon. NMT-nettet som vart tatt i bruk på byrjinga av 1980-talet, var første generasjon. Det har gått rundt ti år mellom kvar ny generasjon mobilnett. I dag bruker vi 4G-nett.

Trondheim blir den første storbyen i landet som får 5G. Det nye supernettet vil gi nordmenn tilgang til eigenskapar og tenester som aldri før har vore tilgjengelege. Mobilteknologien gir fiberoptisk kommunikasjonsfart – med andre ord blir dette svært raskt.

Med 5G kan bedrifter køyre problemfritt over mobilt internett og bidrar til at nettverkstenester kan utviklast av programvare. Nød-, e-helse-, logistikk- og tryggingssystem og dessutan fjernetterforsking kan køyre på kvalitetsnettverk. Det gjer at video, dronar og sensorar kan brukast til å overføre data på ein trygg måte.

Eigne nettverk

P2P-teknologi, også kalla peer-to-peer eller likemannsnettverk, og appar som bruker trådlause wifi-system, gjer etablering av eigne, sjølvbygde kommunikasjonsnettverk mogleg.

Når vi får ein betre teknologi for å etablere nettverk utan ein sentralisert infrastruktur, vil appar der brukarar blir kopla saman direkte, bli meir populære. Med andre ord vil innbyggarar og organisasjonar kunne etablere sine eigne kommunikasjonsnettverk, noko som til dømes vart gjort under dei kraftige demonstrasjonane i Hongkong nyleg.

Telenor reknar med at fleire vil velje dette i konfliktsituasjonar neste år for å mobilisere til protestar og for å halde seg under radaren.

Slike tenester kan òg vere verdifulle i situasjonar der vanlege nettverk ikkje er tilgjengelege, til dømes i avsidesliggande område, når nettet er nede eller ved hendingar eller situasjonar der ein må kommunisere med venner og familie i nærleiken.

(©NPK)