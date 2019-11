Målingar: Ap og Sp nær fleirtal åleine

innenriks

Eit gjennomsnitt av dei nasjonale målingane for november, som er utarbeidd av nettstaden Poll of polls, viser at Arbeidarpartiet får 44 mandat, medan Senterpartiet får 38.

Det betyr at dei to partia samla berre manglar tre mandat for å ha fleirtal i nasjonalforsamlinga i landet, der majoritetsgrensa som kjent er 85 mandat.

Arbeidarpartiet fell frå oktober til november frå 23,6 til 22,5 prosent, men held på same talet på mandat. Men Aps fall blir meir enn vege opp av Sps framgang frå 17,3 til 19,2 prosent, noko som også ville gitt partiet fire fleire mandat på Stortinget enn i oktober.

For resten av partia på raudgrøn side er rørslene små: SV ligg stabilt på 7,3 prosent, MDG fell noko frå 6,7 til 6,3, medan Raudt aukar frå 4,6 til 4,9.

Dette betyr at ei regjering med Ap og Sp kan danne fleirtal med berre eitt av hine partia.

Inga fleirtalslykke

Novembertala viser at fleirtalsstyre førebels ikkje har vore noka oppskrift på auka veljaroppslutning for statsminister Erna Solberg (H) og mannskapet hennar.

Tvert imot har ikkje dei fire regjeringspartia på noko tidspunkt etter valsigeren i 2013 vore så langt unna fleirtal som i november i år.

Dei fire partia får til saman berre 56 mandat på Stortinget: Medan Venstre og KrF får to representantar kvar, får Høgre 35 og Framstegspartiet 17. I oktober hadde dei fire partia samla 58 representantar.

Både Høgre og Frp ligg på nøyaktig same oppslutning i november som i oktober.

Inga lysning KrF og Venstre

Både Venstre og KrF hadde håp om at politisk avklaring og deltaking i ei fleirtalsregjering skulle gi større oppslutning. Men dei ferske tala viser at begge sentrumspartia fell i årets nest siste månad.

KrF får ei oppslutning på 3,3 prosent, noko som er den lågaste veljarstøtta i ein einskildmånad sidan juni.

Venstre får i gjennomsnitt støtte frå 3,2 prosent av dei spurde. Partiet har ikkje vore over sperregrensa sidan juni i fjor, om vi held årets julimånad utanfor. Då var det berre to nasjonale målingar.

Trass i stor motstand internt gjekk Venstre inn i regjeringa i januar i fjor. Eitt år seinare følgde KrF etter, men først etter ein opprivande prosess, som enda med partileiar Knut Arild Hareides avgang og ein knapp siger for den blå sida i partiet.

(©NPK)