MDG-Hermstad tar knallhardt oppgjer med Sp

Hermstad, som er nasjonal talsperson i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG), langa ut mot Senterpartiet i talen til landsstyret fredag ettermiddag.

– Eit Sp som profilerer seg som MDGs hovudfiende i norsk politikk, og byrjar å likne stadig meir på Frp i retorikken, nei, dei verkar ikkje som veldig attraktive, uttalte Hermstad.

Tonen mellom Sp og MDG har tilspissa seg den siste tida. Torsdag bad nyvalt leiar av Senterungdommen, Torleik Svelle, MDG legge frå seg «den distriktsfiendtlege driten og auke kunnskapsnivået» i ein artikkel i Dagbladet. Vedum har tidlegare i haust gjort det klart at det er uaktuelt å inngå eit regjeringssamarbeid med MDG i 2021.

– Senterpartiet er i ferd med å ta ei retning som uroar meg, sa Hermstad i talen.

– Vi har ikkje utpeika MDG som fiende, vi har berre ulike standpunkt. Dei må vi har respekt for, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum i ein kommentar.

Åtvarar Vedum

Hermstad stilte i talen spørsmål om Sp kan sjåast på som noko betre enn Frp i klima- og miljøpolitikken og åtvara Vedum og resten av Sp-leiinga om «drøymer om billigare bensin».

– Dei folka som lever, bur og produserer verdiar i distrikta, er altfor viktige til å bli misbrukt i ein populistisk konkurranse om låge drivstoffprisar. Når Sp no spissar retorikken mot oss og meiner at ein ansvarleg klimapolitikk truar folk i distrikta, er det både deprimerande og provoserande, sa Hermstad.

Trygve Slagsvold Vedum seier det ikkje er tvil om at dei er usamde med MDG i avgiftspolitikken som dei meiner rammer Distrikts-Noreg hardt og er urettferdig mot dei med dårlegast råd.

Kallar Sp ny-populistisk

Hermstad seier til NTB at det er fleire grunnar til at han vel å gå så hardt ut mot Sp no.

– For det første fordi dei ser ut til å prøve å vende seg til Frp-veljarane ved å seie at dei kan få endå billegare bensin med Sps politikk. Det har vi sett at både Vedum og fleire andre sentrale Sp-politikarar har gjort i det siste, seier Hermstad.

– For det andre så har Sp i haust vore veldig tydelege på at det ikkje er aktuelt å samarbeide med oss, og at dei ikkje deler verdisynet vårt. Det synest vi er ei veldig rar tilnærming når vi ser kor mykje vi får til lokalt med Sp, og når dei har så mange folkevalde som både er miljøengasjerte og opptatt av nøkternheit og lokalsamfunn, verdiar som vi òg deler, seier Hermstad.

Han meiner Sp nærast har lagt seg på ein ny-populistisk bølgje.

– At dei no riggar seg for å vere ein aktiv opponent mot ein ansvarleg klimapolitikk, det synest eg er nedslåande og gjer meg bekymra, seier han.

Trur framleis på brei koalisjon

– SV har nyleg tatt til orde for at dei fem partia på raudgrøn side bør danne ein brei koalisjon før neste val. Korleis ser du på moglegheita for det i dagens retoriske klima?

– Eg er optimist. No skal alle partia lage sine eigne program og politikk, og då trur eg Sp-leiinga kanskje vil møte ein sterk opposisjon i eige parti som ikkje legg seg på den linja som Vedum har gjort i det siste, seier Hermstad.

– Eg trur dei forreknar seg viss dei meiner distriktspolitikken er avhengig av ein dårleg miljøpolitikk. Det trur eg kan slå tilbake igjen på partiet om to år, seier Hermstad.

Vedum seier han meiner Sp har ein god og jordnær klima- og miljøpolitikk.

– Men vi har andre klimaløysingar enn MDG. Vi må ha ein politikk tilpassa Noreg og ikkje berre Oslo sentrum, seier han.

