NRK: Frode Berg vil krevje erstatning frå etterretningstenesta

innenriks

– Eg har diskutert det advokaten min, og det er klart, ei rekning får dei. Det har vore mykje ekstrautgifter og ei belastning for familien og meg sjølv sjølvsagt. Det er ein del ting som er endra i privatlivet vårt òg. Det blir kanskje eit anna liv framover. Så ei form for erstatning – ja, den rekninga kjem etter kvart, seier Frode Berg til kanalen.

Tidlegare har Berg stadfesta at han fått dekt flybillett og overnatting på turane der han har jobba for etterretningstenesta.

Frode Berg erkjenner at har vore kurer for norsk etterretning, men føler i ettertid at han vart ført bak lyset. Han vart 15. november lauslate etter å ha vorte dømd for spionasje og halde til nesten to år i russisk fengsel.

Berg møtte tidlegare denne veka Etterretningstenestas kontrollorgan, EOS-utvalet.

E-tenesta har heile tida nekta å kommentere saka. Dei vil heller ikkje stadfeste eller avkrefte om Berg jobba for dei då han var i Russland.

(©NPK)