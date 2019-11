Nordmenn har sett ny grensehandel-rekord

innenriks

Grensehandelen har vakse med heile 15,1 prosent dei siste 12 månadene frå same periode året før, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tredje kvartal var grensehandelen nesten 1 milliard kroner høgare enn i fjor.

Det gjennomsnittlege handlebeløpet har gått ned med 87 kroner per grensehandelstur samanlikna med perioden i fjor, men det er gjort 9,8 millionar fleire dagsturar. Det utgjer ein auke på 20,7 prosent.

Taper arbeidsplassar

Den auka grensehandelen har store konsekvensar for norsk handel, meiner administrerande direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn.

I 2017 førte grensehandel til tap av 5.375 arbeidsplassar innan handel viser ei utrekning frå Menon Economics. NHO Service og Handels nye utrekningar viser at dette talet no har stige til over 6.000. For daglegvarehandelen utgjer dei tapte arbeidsplassane cirka ein tilsett per norske daglegvarebutikk.

– NHO Service og Handel etterlyser at politikarane tar problemet med den skyhøge grensehandelen på alvor for å stoppe den omfattande lekkasjen av verdiskaping og arbeidsplassar frå Noreg til Sverige, seier Kaltenborn til NTB.

Ho legg òg til at noko som kan forverre situasjonen ytterlegare, er Systembolagets ønske om å setje ned prisen på øl, sidan dei er leie av at svenskar handlar billeg øl i Danmark.

– For å få bukt med den aukande grensehandelen, er reduksjon i dei norske særavgiftene eit viktig verkemiddel, meiner Kaltenborn.

– Når er det nok?

For norske brus- og ølprodusentar er dette ekstra dårleg nytt, meiner direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeininga.

Han viser mellom anna til Coca-Cola som nyleg annonserte at dei må redusere bemanninga i Noreg, og peika på auken i sukkeravgifta som ei viktig årsak.

– Politikarane får det dei bad om, då dei i 2018-budsjettet over natta auka avgiftene med 42 prosent. Handlekorgene på shoppingsentera rett over grensa har aldri vore fullare, og no har eg mista teljinga på kor mange grensehandelsrekordar som er sette dei siste åra, seier Fuglum til NTB.

(©NPK)