Noreg har tolka EU-reglar om honnørrabatt feil

Kjernen i saka er at EØS-borgarar med uføretrygd frå eit anna EØS-land har rett til honnørrabatt i Noreg.

– I samband med ei klagesak om retten til honnørrabatt, har vi oppdaga at staten har tolka ei EU-forordning feil, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i ei pressemelding fredag ettermiddag.

– Dette har ført til at EØS-borgarar med uføretrygd frå eit anna EØS-land enn Noreg ikkje har fått den honnørrabatten dei har krav på, seier han.

Som følgje av feiltolkinga endrar Samferdselsdepartementet no eit rundskriv om sosiale rabattordningar på kollektivtransport.

I rundskriva er det beskrive kven som har rett til sosiale rabattar på kollektivtransport med offentleg tilskot. Basert på dette rundskrivet skriv Nav ut honnørkort til dei som har krav på det.

Tidlegare rundskriv blir no erstatta for å gjere tydeleg at honnørrabatten ikkje berre gjeld for personar som får uføretrygd etter folketrygdlova, men også for EØS-borgarar med ei varig lovfesta trygdeyting basert på minst 50 prosent uføregrad frå ei offentleg trygdeordning i eit anna EØS-land.

