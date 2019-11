Nye medlemmer innlemma i Noregs Banks utvida hovudstyre

innenriks

Dei nye tilskota til hovudstyret er administrerande direktør Hans Aasnæs i Western Bulk, tidlegare DNB-topp Benedicte Schilbred Fasmer, og dessutan næringslivsleiar Nina Udnes Tronstad.

Kristine Ryssdal og Karen Helene Ulltveit-Moe held fram i hovudstyret, medan tidlegare varamedlem Arne Hyttnes trer inn i hovudstyret.

Samtidig vart dei to visesentralbanksjefane Jon Nicolaisen og Egil Matsen utpeika til høvesvis første og andre nestleiar av hovudstyret. Saman med sentralbanksjef Øystein Olsen utgjer dei tre dei interne medlemmene i styret. Det totale talet vil dermed vere ni medlemmer frå og med 1. januar 2020.

– Det nye hovudstyret vil mellom anna ha meir kompetanse innan kapitalforvaltning. Det er ein naturleg konsekvens av at banken no får ein eigen komité som skal setje styringsrenta og følgje opp arbeidet med finansiell stabilitet, slik at styret i større grad kan konsentrere seg om å følgje opp SPU og den andre verksemda til banken, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

(©NPK)