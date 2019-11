Regjeringa vil ha klarare reglar for tvangsbruk i skule og barnehage

innenriks

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) seier alle elevar skal føle seg trygge på skulen, og at det er viktig at utagerande elevar ikkje blir utsette for meir makt og tvang enn det som er nødvendig.

– Uklare reglar skaper i dag uvisse blant tilsette når krevjande situasjonar oppstår. Derfor må vi gjere det tydeleg kva som er lov og ikkje, seier Sanner.

Tvangsbruk er ikkje lovregulert per dags dato. I den nye rapporten, som er utarbeidd av Deloitte på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet, kjem det fram at det blir brukt tvang og makt overfor elevar òg i situasjonar der det ikkje er akutt fare for liv og helse.

Sanner seier at regelverket i dag er både «uklart og mangelfullt», og at bruk av tvang og makt må vere siste utveg.

– Regjeringa ønsker derfor å sende på høyring forslag om reglar som gir klarare grenser for bruk av tvang og makt i skular. I arbeidet vil vi ha dialog med mellom anna elevar, lærarar og Barneombodet. På sikt vil vi òg sjå på korleis vi kan regulere dette for barnehagar, seier Sanner.

