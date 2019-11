Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klientar

innenriks

Skattedirektør Hans Christian Holte beklagar til dei dette gjeld, skriv NRK.

Kvart av dei siste fem åra har Nav kravd tilbake rundt éin milliard kroner frå folk som er avhengig av ytingar frå Nav, ifølgje statskanalen. Desse pengane er det trekt skatt av på same måte som for andre lønnsinntekter.

Kanalen skriv at då dei stilte spørsmål om skatt på ytingar som folk har betalt tilbake, undersøkte Skatteetaten sakene.

– Vi har avdekt at vi har fleire saker der vi må justere skatteutrekninga, seier Holte.

Han understrekar at det er svært beklageleg at dei ikkje har klart å gjere korrekt skattebehandling.

– Det er ei betydeleg mengde menneske som er ramma av dette, slik at dette tar vi svært på alvor og set inn ressursar for å rette opp så raskt som mogleg. Det gjer vi no for desse 17.500 sakene vi har avdekt, seier skattedirektøren.

Ifølgje NRK er nokre av desse 17.500 sakene inkluderte i dei 2.400 som skal takast opp på nytt etter trygdeskandalen.