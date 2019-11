Talet på feilaktige Nav-meldingar tredobla på eitt år

innenriks

I åra som følgde har talet lege på over 20 kvart år, med unntak av 2017 (13).

NTB har fått ei oversikt frå Nav over når dei feilaktige politimeldingane i trygdeskandalen vart leverte.

Mellom 2012 – då sakene i Nav-skandalen starta – og 2018 vart det levert 116 meldingar baserte på feil lovbruk. Det vil seie saker der folk har tatt med AAP, sjukepengar eller pleiepengar til opphald i andre EØS-land.

Desse meldingane har igjen ført til at minst 85 har vorte uskuldig dømde for trygdesvindel.

Kraftig auke

Ser ein på oversikta, er det tydeleg at det kom ein kraftig auke i perioden 2012-2014:

2012 (etter 1. juni): 1 meld sak

2013: 6 melde saker

2014: 19 melde saker

2015: 29 melde saker

2016: 22 melde saker

2017: 13 melde saker

2018: 26 melde saker

Nav understrekar at oppryddinga etter skandalen framleis går føre seg, og at ein må ta høgde for at tala kan endre seg.

Forordning

1. juni 2012 vart EU-forordninga 883/04 innført. Dette er datoen Nav har lagt til grunn at det vart lovleg å ta med seg AAP, sjukepengar eller pleiepengar til andre EØS-land på mellombelse opphald.

Det betyr at det i prinsippet ikkje skulle komme nokon meldingar av slike saker etter dette. Men tala viser tvert imot at talet på meldingar auka kraftig etter innføringa av forordninga.

NTB har gått gjennom både årsrapportar frå Nav, rundskriv og andre dokument knytt til saka og har ikkje klart å finne at denne typen saker vart eit spesielt satsingsområde for Nav rundt 2012–2014.

Eit Nav-rundskriv frå 2012 gjer det tvert imot uttrykkeleg klart at folk har rett til ytingar som sjuke- og arbeidsavklaringspengar sjølv om dei drar til eit anna EØS-land.

Kontorsjef Liv Tore Espedal i Ytingsavdelingen i Nav seier i ein e-post at det ikkje vart gitt konkrete styringssignal frå departementet om å forfølgje denne typen saker spesielt.

IP-sporing

Nav kontroll påpeikar at det kan vere fleire årsaker til auken i talet på feilaktige meldingar.

I ein e-post til NTB blir det mellom anna vist til at teknologisk utvikling og betre verktøy gjorde at Nav frå 2012 byrja å sjå på IP-adressa der meldekort vart sende frå.

«Vi fikk gjennom dette bedre oversikt over omfanget av personer med ytelse som oppholdt seg i utlandet», skriv Nav.

I tillegg kom det ny folketrygdlov i 2013 med tilgang til masseinnhenting og samanstilling av opplysningar frå Valutaregisteret, påpeikar Nav.

– Alt dette medverka til at fleire saker vart avdekte og melde i 2013 og 2014, opplyser etaten.

Det blir òg vist til at det kan ha tatt tid før sakene har vorte melde, og at dei dermed dukkar opp på statistikken for seinare år. Nav har så langt ikkje sett på saker før 1. juni 2012.

– Litt uforståeleg

Då Solberg-regjeringa overtok makta hausten 2013 og Robert Eriksson (Frp) vart arbeids- og sosialminister, gjorde han det klart at regjeringa ønskte å avgrense trygdeeksporten.

Men Eriksson har òg ved fleire høve i åra som følgde understreka at det er lov å ta med seg trygdeytingar til andre EØS-land.

– Ein synest kanskje det verkar litt uforståeleg at ein kan ta med seg – det gjeld òg nordmenn – den velferdsytinga, dagpengane t.d., til eit anna land. EØS-avtalen opnar for det. Det er positivt og bra, sa Eriksson frå Stortingets talarstol i 2014.

Uskuldig dømde

Politimeldingane Nav har levert gjennom desse åra, har igjen ført til ei rekke dommar.

Det var null slike dommar i 2012 og 2013, verken blant dei 48 dommane Riksadvokaten først gjekk ut med då saka vart kjent, eller i dei 37 sakene setteriksadvokaten har fått etterpå.

I 2014 var det åtte slike dommar og i dei neste åra, fram til og med 2018, har det vore mellom 13 og 20 dommar årleg.

Generelt har avdekking av trygdemisbruk vore eit prioritert område for Nav gjennom heile denne tidsperioden – òg før 2012.

Totale talet på meldingar for trygdemisbruk låg relativt stabilt på 1.199 i 2012, 1.318 i 2013 og 1.200 i 2014.

(©NPK)