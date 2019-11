To personar alvorleg skadd i gasseksplosjon på Heimdal-feltet

innenriks

– Tilstanden til den eine er alvorleg, men ikkje livstruande. Den andre har ikkje like alvorlege fysiske skadar. Dei får begge medisinsk oppfølging på sjukehus, opplyser Equinor fredag ettermiddag.

Dei to skadde er ei 19 år gammal kvinne og ein 22 år gammal mann. Dei er frakta med helikopter til høvesvis Stavanger universitetssjukehus og Haukeland universitetssjukehus.

Det var VG som først omtalte ulykka.

Ein person vart flogen frå plattforma til sjukehuset i eitt av helikoptera til Hovudredningssentralen. Den andre vart flogen med Equinors redningshelikopter.

Gassflaske eksploderte

Dei to personane vart skadde då ei flyttbar nitrogenflaske eksploderte. Det var 70 personar om bord på plattforma då det hende. Equinor vart varsla om ulykka klokka 18.06 torsdag kveld.

Eksplosjonen førte ikkje til ytterlegare materielle skadar.

– Dette var ei alvorleg arbeidsulykke som pregar oss. Det viktigaste for oss no er å halde fram tett oppfølging og støtte til dei skadde og deira næraste. Kollegaene på Heimdal blir tatt vare på, og vi har sendt ut ekstra personell for å gi dei støtte, seier konserndirektør Arne Sigve Nylund for Utvikling og produksjon Noreg.

Han legg til at det blir planlagt ein kontrollert nedstenging av produksjonen på Heimdal for å sikre god oppfølging av personellet om bord.

Styresmaktene varsla

Det er for tidleg å seie noko om årsaka til ulykka. Petroleumstilsynet og politi har reist ut til feltet for å gjere undersøkingane sine.

– Vi har òg sett i gang ei intern gransking, og vi legg til rette for at politi og andre styresmakter kan utføre undersøkingane sine på ein best mogleg måte, seier Nylund.

Heimdal er eit gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlege delen av Nordsjøen. Det ligg nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensa mot britisk sokkel.

