To skadde i gasseksplosjon på Heimdal-feltet

Dei to skadde er frakta med helikopter til høvesvis Stavanger universitetssjukehus og Haukeland universitetssjukehus. Det seier pressetalsmann Morten Eek i Equinor til VG.

– Eg kan ikkje seie noko om tilstanden. Det vi har gjort er å sikre at dei får den oppfølginga dei treng. Pårørande er varsla og tatt vare på, seier han.

Eek seier dei vart varsla om ulykka like etter klokka 18. Han seier at to vart skadde i samband med at ei flyttbar gassflaske eksploderte. Eksplosjonen førte ikkje til ytterlegare materielle skadar.

Operasjonsleiar Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt seier til NTB at dei vart varsla klokka 19.10. Ho seier politiet har sendt taktiske og tekniske etterforskarar til staden.

Til VG seier Bjørnsen at Arbeidstilsynet er varsla.

Redningsleiar ved Hovudredningssentralen Siv Namork seier til avisa at dei har hjelpt til med redningshelikopter til å hente ut éin skadd person.

Heimdal er eit gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlege delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensa mot britisk sokkel.

