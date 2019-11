Ytterlegare fire personar sikta i kongekrabbe-saka

innenriks

Det vart aksjonert ei rekke stader i Aust-Finnmark torsdag kveld og fredag morgon, skriv NRK.

Fleire av personane skal ha vore i avhøyr hos politiet fredag. Det er ukjent korleis dei stiller seg til siktingane.

Totalt er 20 personar arrestert på landsbasis, 14 av dei i Finnmark. Det er òg gjort arrestasjonar på Sør- og Austlandet og i Troms.

Tre av dei 20 personane er fengsla for omsetting av ulovleg kongekrabbe. Dei er sikta for grovt brot på havressurslova, ulovleg omsetning, heleri eller medverknad til dette.

Politiet meiner at kongekrabbe frå Finnmark, verd millionar av kroner, er selt over heile landet. Dei meiner at transporten har gått via eit transportselskap i Aust-Finnmark.

Krabbane skal ha vorte selde i heile landet, til ein langt lågare pris enn lovleg omsett kongekrabbe. Kongekrabbetransporten skal ha gått føre seg i minst ti år.

Politiet gjennomførte ein aksjon mot eit forretningsbygg i Tana kommune fredag førre veke. Ifølgje Fiskeribladet var det vareterminalen til eit transportselskap politiet aksjonerte mot.

Same dag opplyste Kripos til NRK at eit transportselskap på Austlandet står sentralt i etterforskinga til politiet. Fleire av dei tilsette i selskapet er sikta i saka.

